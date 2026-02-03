Titolo | Europa in leggera espansione Londra sale dello 0,1% al termine della borsa

L’Europa chiude in leggero rialzo. Londra guadagna lo 0,1% e il FTSE 100 si conferma in crescita. Le altre borse principali del continente registrano piccoli aumenti, senza grandi scossoni. La giornata si è conclusa con movimenti contenuti, segnando una giornata tranquilla sui mercati finanziari europei.

L’Europa ha registrato una leggera crescita sulle borse, con Londra che sale dello 0,1%. Nel dettaglio, l’indice FTSE 100 ha chiuso in positivo, mentre le principali borse europee hanno mostrato andamenti marginalmente positivi. La crescita è stata limitata, con un andamento modesto in un contesto di incertezze economiche e di politiche monetarie ancora in fase di monitoraggio. L’espansione dell’Europa è stata influenzata principalmente dalla debole valuta inglese, che ha favorito le azioni britanniche in un contesto di rafforzamento della moneta euro. Le posizioni di mercato si sono accentuate in settori come il settore finanziario, con banche e istituzioni di credito in vantaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Lo spread fra Btp e Bund chiude in leggera crescita a 61,3 punti.

