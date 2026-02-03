Titani cambiare è l’unica certezza Undici volti nuovi in sole 24 ore

Il San Marino di Emiliano Montanari ha fatto ancora una volta parlare di sé. In sole 24 ore, il club ha messo sotto contratto undici nuovi giocatori, un record difficile da eguagliare nel calcio italiano. La squadra si prepara a cambiare volto, puntando su volti freschi per affrontare la nuova stagione. I tifosi sono curiosi di vedere in campo questi atleti appena arrivati.

Undici acquisti nel giro di 24 ore. Se non è un record poco ci manca. Ma quando si parla del San Marino del presidente Emiliano Montanari non ci si stupisce. Sul Titano il numero uno romano cambia uomini in continuazione e non soltanto in campo. Tra allenatori e direttori sportivi ci vuole un buon navigatore per riuscire a stare al passo. Negli ultimi giorni è toccato alla squadra di mister Ingenito essere ancora una volta praticamente stravolta. Fabio Corigliano, Paolo Del Tufo, Habtamu Gasti, Salvatore La Monica ed Ivan Silvestri sono gli acquisti del sabato sera, quello scorso. Alla vigilia della gara contro la Recanatese, poi pareggiata al 'Calbi' dalla truppa biancazzurra.

