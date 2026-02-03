Un Tir si è staccato in una galleria dell’autostrada A32 dopo uno scontro con una cisterna carica di sostanze pericolose. L’incidente ha causato rallentamenti e preoccupazioni tra i viaggiatori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno gestendo la situazione e verificando eventuali perdite o rischi di contaminazione. La circolazione è in tilt e si consiglia di evitare l’area fino a nuovo avviso.

© Ameve.eu - Tir in galleria A32 si stacca dopo incidente con cisterna di sostanze pericolose

Un tir cisterna che trasportava sostanze pericolose si è ribaltato nella galleria Cels a Exilles, nel comune di Susa.

Un tir con cisterna carica di sostanze pericolose si è ribaltato ieri sera sull’autostrada Torino-Bardonecchia, nella galleria di Exilles.

