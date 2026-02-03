TikTok censura anche Cartoni Morti | il video che prende in giro l'ICE diventa invisibile negli USA

Il creator "Cartoni Morti" ha denunciato la censura di TikTok USA dopo il passaggio di proprietà a investitori americani vicini all'amministrazione Trump. Tra algoritmi opachi e legami politici, il caso solleva nuovi dubbi sulla libertà di satira e il controllo dell'informazione da parte della piattaforma.🔗 Leggi su Fanpage.it

Recenti proteste negli Stati Uniti sono scaturite dalla vicenda di Renee Good, una donna di 37 anni uccisa dall’ICE a Minneapolis.

L’analisi di Luciano Canfora evidenzia le similitudini tra le politiche di Trump e il fascismo di Mussolini, in particolare l’uso di forze di polizia come l’ICE.

Fabrizio Corona, oscurati Instagram, YouTube e TikTok: parla l’avvocato ChiesaStamattina sono stati rimossi tutti i profili social di Fabrizio Corona, compresi Instagram, TikTok e YouTube, dove pubblicava il suo format Falsissimo. L'avvocato parla di censura e libertà di parola ... movieplayer.it

TikTok accusata di censurare contenuti anti-ICEMegan Stalter e Billie Eilish sono tra gli utenti che denunciano anomalie nella condivisione e visibilità dei propri post ... sentieriselvaggi.it