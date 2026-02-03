TikTok censura anche Cartoni Morti | il video che prende in giro l'ICE diventa invisibile negli USA
Il creator "Cartoni Morti" ha denunciato la censura di TikTok USA dopo il passaggio di proprietà a investitori americani vicini all'amministrazione Trump. Tra algoritmi opachi e legami politici, il caso solleva nuovi dubbi sulla libertà di satira e il controllo dell'informazione da parte della piattaforma.🔗 Leggi su Fanpage.it
