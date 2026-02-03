Tiago Gabriel Juve | Corvino esce allo scoperto la confessione sull’obiettivo bianconero
Corvino ha rotto gli indugi e ha confessato che Tiago Gabriel Juve è nel mirino della Juventus. I bianconeri stanno monitorando da vicino il giocatore del Lecce, pronto a fare un passo in più per portarlo in maglia bianconera. La trattativa entra nel vivo, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti.
Tiago Gabriel Juve, i bianconeri seguono da vicino il giocatore del Lecce. Corvino conferma che hanno rifiutato delle offerte. Il calciomercato è fatto di intuizioni, grandi scommesse e, soprattutto, della capacità di resistere agli assalti delle big per proteggere i propri tesori. Uno dei nomi presenti sui taccuini dei direttori sportivi è quello del giovane difensore portoghese del Lecce, diventato l’oggetto del desiderio dei club più prestigiosi d’Europa. Anche la Juventus lo sta seguendo con attenzione. A fare chiarezza sulla situazione è stato direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Corvino juve
Gnabry alla Juve: il suo agente esce allo scoperto! Confessione sul futuro dell’obiettivo bianconero, ecco cosa sta succedendo
Palestra alla Juve, l’obiettivo bianconero esce allo scoperto: «Sento tante voci ma non ci penso. Spero di…». La rivelazione dell’esterno!
Dopo il match tra Atalanta e Cagliari, un giocatore della Juventus ha deciso di rompere il silenzio, commentando le voci di mercato che lo riguardano.
Ultime notizie su Corvino juve
Lecce, Corvino: Offerte rifiutate per Tiago Gabriel, Gaspar, Banda e CoulibalyIntervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla finestra invernale di calciomercato appena terminata, il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato del momento dei ... fantacalcio.it
Lecce, Corvino rivela: Rifiutate offerte per Tiago Gabrie, Gaspar, Banda e CoulibalyNel corso della conferenza stampa odierna, il responsabile dell'area tecnica del Lecce ha commentato la situazione della sua squadra dal punto di. tuttomercatoweb.com
65’ | Sostituzioni Banda, Gaspar Gandelman, Tiago Gabriel #TorinoLecce 1-0 x.com
Di Francesco ha scelto l'undici titolare anti-Torino per il lunch match di giornata. L'allenatore giallorosso si affida ancora a Siebert in coppia con Tiago Gabriel nonostante il rientro dalla squalifica di Gaspar e a Cheddira all'esordio dal 1'. In avanti Sottil vinc - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.