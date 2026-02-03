Tiago Gabriel Juve | Corvino esce allo scoperto la confessione sull’obiettivo bianconero

Corvino ha rotto gli indugi e ha confessato che Tiago Gabriel Juve è nel mirino della Juventus. I bianconeri stanno monitorando da vicino il giocatore del Lecce, pronto a fare un passo in più per portarlo in maglia bianconera. La trattativa entra nel vivo, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti.

