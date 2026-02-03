La WWE ha fatto un colpo grosso annunciando di aver acquisito la federazione messicana AAA. L’operazione, svelata nel pre-show di aprile 2025, apre nuove strade per il wrestling internazionale. La notizia ha sorpreso tutti e potrebbe cambiare gli equilibri nel settore, portando grandi novità per i fan e per i wrestler coinvolti.

Nel mese di aprile 2025, nel pre-show di WrestleMania 41, la WWE ha sganciato una notizia bomba, annunciando l’acquisizione della federazione messicana AAA, creando una joint venture con l’azienda messicana Filip. Una volta resa ufficiale tale acquisizione, la WWE ha iniziato a definire i ruoli all’interno della AAA, con Triple H formalmente a capo del creative in quanto Chief Content Officer. A supportarlo e fare le sue veci in Messico, sono stati nominati Jeremy Borash (ex volto storico della TNA), Dorian Roldan (personaggio on-screen ed anche dirigente della AAA) e soprattutto Undertaker. Proprio il Deadman ha recentemente parlato ai microfoni del podcast di Cody Rhodes “What Do You Wanna Talk About?”, spiegando quali sono i suoi obiettivi in questo nuovo capitolo della sua carriera fuori dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Undertaker: “Ecco i miei obiettivi per la AAA”

Approfondimenti su WrestleMania 41

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su WrestleMania 41

Argomenti discussi: The Undertaker: WWE Unreal? Sono all'antica ma nessuno vuole scoprire i trucchi di un mago; The Undertaker: Sono preoccupato per il wrestling moderno; The Undertaker | Sono preoccupato per il wrestling moderno; Quali wrestler di NXT e della AAA hanno partecipato alle Royal Rumble?.

The Undertaker: Sono preoccupato per il wrestling modernoThe Undertaker ha condiviso le sue preoccupazioni su quanto i contenuti del wrestling moderno stiano sollevando il sipario, ammettendo di avere difficoltà con i progetti che espongono troppo il busine ... zonawrestling.net

CM Punk si è assicurato di ricevere l'ok della famiglia prima di procedere, insieme a Paul Heyman, con la storyline con The Undertaker #TSOW #TSOS - facebook.com facebook