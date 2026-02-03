' The Future is Now' progetto internazionale di EOn arriva anche a Milano

Milano si trasforma in un palcoscenico futuristico con il progetto internazionale di E.On,

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Per giorni, Milano è stata lo scenario di un'apparizione futuristica e magnetica. Tra i quartieri iconici e i distretti dell'innovazione, un'auto leggendaria ha catturato l'attenzione di passanti e media, alimentando il sospetto che la città fosse stata scelta come set per un grande ritorno cinematografico. Oggi, il mistero si scioglie: nessuna produzione hollywoodiana, bensì un progetto di comunicazione internazionale firmato E.On. L'obiettivo? Raccontare la transizione energetica oltre i tecnicismi, elevandola a elemento cardine della cultura contemporanea e del tessuto urbano, mostrando il futuro della mobilità elettrica attraverso un simbolo che ha segnato l'immaginario di molte persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'The Future is Now', progetto internazionale di E.On arriva anche a Milano

Approfondimenti su The Future Now

Nel 2025 si celebra il cinquantesimo anniversario della cooperazione internazionale nel Mediterraneo, un'area cruciale per la sostenibilità globale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

MARCA SGANCIA LA BOMBA: PINO-DOVBYK, L'EFFETTO DOMINO CHE CAMBIA TUTTO! + SANCHO E GEORGE

Ultime notizie su The Future Now

Argomenti discussi: The Future is Now: la Lombardia si ritrova e guarda avanti insieme; BNL, Cessione del V e Mediatori Creditizi. Giorgio Torresi spiega le Novità per il 2026; The deception of debt and the end of a credit?based future; New Volkswagen T-Roc, everything you need to know about the now also hybrid SUV.

The future is now: understanding the once far-off technologies becoming realityThe technologies pushing the boundaries of the space economy sound as if they came from a science fiction novel: reusable rockets, satellite assembly lines, lunar landers and octocopters. On Nov. 3, ... spacenews.com

The Future Is Now: Does Technology Change Education Trends for Better?The rapid pace of technological advancement has revolutionized nearly every aspect of human life, and education is no exception. From interactive tools that cater to individual learning styles to ... msn.com

To mark Seiko’s 145th anniversary, these limited editions feature warm gold accents symbolizing success and prosperity, reflecting Seiko’s enduring commitment to brightening everyday life and guiding wearers into the future. To read more: https://www.seiko - facebook.com facebook

The Future Games Show returns on Thursday, March 12 Featuring world premieres, exclusive trailers and demo drops from the world's most exciting studios. FGS Live From will air straight after with more reveals and deep dives, plus news from GDC Festival x.com