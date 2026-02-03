Terza Categoria Sporting Lugo poker al Faenza Under 21 Camerlona al fotofinish

Questa mattina lo Sporting Lugo ha battuto 4-0 il Faenza Under 21 nel girone B di Terza Categoria. La squadra di Mazzotti ha dominato la partita, con Franz Xhija che ha segnato due gol. La vittoria conferma il primato della capolista, mentre il Faenza si allontana dalla zona alta della classifica.

Nel girone B di Terza vince la capolista Sporting Lugo del tecnico Mario Mazzotti (in foto) che regola 4-0 il Faenza Under21 grazie anche alla doppietta di Franz Xhija. I lughesi restano a +3 sul Vatra (2-1 al Biancanigo) e +6 sulla Compagnia dell'Albero. Nel girone A vince 4-3 in pieno recupero la Camerlona sul Mattei ma allunga sulla Wild Bagnara, battuta 2-1 dal Giovecca. Sospesa al 10' st per mancanza di numero legale di giocatori dell'Atlas la gara contro la Stella Azzurra sul punteggio di 0-2. Terza Categoria (16ª giornata). Girone A: Atlas-St. Azzurra sosp. 0-2 al 10' st, Cervia Utd U21-S.

