Terza Categoria Laurentina vince lo scontro diretto Novilara a forza 5
La Laurentina ottiene una vittoria fondamentale nello scontro diretto e si porta a casa i tre punti. La squadra ha dominato la partita contro la sua avversaria e ora guarda con più fiducia alla classifica. Nel frattempo, il Novilara vince con un punteggio molto ampio, 5-0, consolidando la sua posizione in campionato. La sedicesima giornata di Terza Categoria si è conclusa con risultati importanti per alcune formazioni che cercano di risalire la china.
In Terza Categoria si è giocata la sedicesima giornata. Girone A: Furlo-Torre 4-0; Gallo Football-Pieve di Cagna 0-2; Montelabbate-Borgo Pace 3-0; Piobbico 90-Pol. Bottega 2-4; San Silvestro-Cesane 1-3; Schieti-Academy Montecchio 1-1; Valfoglia-Villa Palombora 2-3; riposa: GabicceGradara. Classifica: Furlo, Pol Bottega 28; Pieve di Cagna 27; Cesane 26; Schieti, Villa Palombara 25; Borgo Pace, San Silvestro 24; Valfoglia 20; GabicceGradara B, Piobbico 90 B 19; Academy Montecchio 18; Montelabbate 15; Gallo Football, Torre 6. Prossimo turno: Borgo Pace-San Silvestro; Cesane-Gallo Football; GabicceGradara B-Valfoglia; Pieve di Cagna-Piobbico 90; Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
