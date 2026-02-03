Terza Categoria Laurentina vince lo scontro diretto Novilara a forza 5

La Laurentina ottiene una vittoria fondamentale nello scontro diretto e si porta a casa i tre punti. La squadra ha dominato la partita contro la sua avversaria e ora guarda con più fiducia alla classifica. Nel frattempo, il Novilara vince con un punteggio molto ampio, 5-0, consolidando la sua posizione in campionato. La sedicesima giornata di Terza Categoria si è conclusa con risultati importanti per alcune formazioni che cercano di risalire la china.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.