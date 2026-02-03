Terremoto nella casa reale norvegese | la principessa era amica intima di Epstein suo figlio accusato di stupro
La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit si trova nel vortice di uno scandalo che scuote la famiglia reale. Domenica sera, emergono nuovi dettagli sull’amicizia tra la principessa e Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di abusi sessuali. Mentre il suo nome compare nei documenti di Epstein, viene anche arrestato il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, coinvolto in un’indagine per presunti stupri. La vicenda mette in discussione l’immagine pubblica della famiglia reale norvegese e apre una serie di interrogativi
Domenica sera, mentre gli Epstein files associavano il nome della principessa ereditaria Mette-Marit a quello del pedofilo statunitense Jeffrey Epstein, veniva arrestato Marius Borg Høiby, figlio della donna.🔗 Leggi su Fanpage.it
La principessa norvegese Mette-Marit parla del figlio, accusato di stupro: «Essere genitori è la cosa più vulnerabile che esista»
La principessa norvegese Mette-Marit ha commentato le sfide di essere genitori, sottolineando la vulnerabilità coinvolta.
Il rapporto tra la principessa Mette-Marit e Jeffrey Epstein scuote la famiglia reale norvegese (e l’opinione pubblica)
La principessa Mette-Marit si trova al centro di una bufera che coinvolge la famiglia reale norvegese.
