Terremoto nella casa reale norvegese | la principessa era amica intima di Epstein suo figlio accusato di stupro

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit si trova nel vortice di uno scandalo che scuote la famiglia reale. Domenica sera, emergono nuovi dettagli sull’amicizia tra la principessa e Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di abusi sessuali. Mentre il suo nome compare nei documenti di Epstein, viene anche arrestato il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, coinvolto in un’indagine per presunti stupri. La vicenda mette in discussione l’immagine pubblica della famiglia reale norvegese e apre una serie di interrogativi

La principessa norvegese Mette-Marit parla del figlio, accusato di stupro: «Essere genitori è la cosa più vulnerabile che esista»

Il rapporto tra la principessa Mette-Marit e Jeffrey Epstein scuote la famiglia reale norvegese (e l’opinione pubblica)

