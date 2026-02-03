Bagni di Lucca si prepara alle prossime elezioni comunali del 2027, ma il clima non è dei migliori. Le terme e i negozi della zona continuano a chiudere, e il bilancio attuale fa temere il peggio. Frigo, della Lega, non le manda a dire: invita a fare una vera riflessione e a cambiare rotta. La città si trova davanti a un bivio: continuare a perdere terreno o trovare una strada per risollevarsi.

"Bilancio e prospettive in vista delle elezioni comunali 2027, Bagni di Lucca è a un bivio: affondare definitivamente o cambiare direzione!". Lapidario il commento di Annamaria Frigo, consigliera comunale della Lega. "L’analisi parte dagli stabilimenti termali – attacca Frigo –, l’attività economica più prestigiosa e legata alla nostra storia, chiusi ormai da sei anni. Nessuna idea, nessun progetto a riguardo. Previsti adesso lavori di consolidamento sulle strutture ormai fatiscenti che dovrebbero attirare qualche investitore, ma quando? L’amministrazione è colpevole di non aver fatto quella che era l’unica azione da intraprendere, cioè rivolgersi ad uno studio tecnico competente, far realizzare un progetto sugli stabilimenti progetto che una volta realizzato poteva essere presentato a possibili investitori in sedi opportune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Terme e negozi, solo fallimenti". Frigo (Lega) suona “la sveglia“

Approfondimenti su Bagni di Lucca

