Terenziani ancora in viaggio | Che emozione ripartire

Questa mattina, i Terenziani sono ripartiti dal Passo dei Due Santi, esattamente come avevano fatto a ottobre. Dopo mesi di stop in Lunigiana, a Pontremoli, ora sono di nuovo in viaggio.

È ripartito il 31 gennaio dal Passo dei Due Santi, proprio da quel punto degli Appennini dove lo scorso 20 ottobre era stato costretto a fermarsi per motivi di salute sostando in Lunigiana, a Pontremoli. Luca Terenziani ha ripreso così la sua grande sfida che prevede di percorrere l'intero Sentiero Italia in vetta, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sardegna, affrontando montagne, condizioni meteo difficili e una prova fisica resa ancora più complessa dalle sue condizioni fisiche. La prima tappa di questa nuova ripartenza si è conclusa alle 18.30 dell'ultimo giorno del mese di gennaio al Passo della Cisa, dopo 25 chilometri di cammino, con 972 metri di dislivello positivo e 1300 metri di dislivello negativo, lungo un percorso continuo di saliscendi.

