Tentata rapina sul treno ferita una donna | fermato il responsabile irregolare con precedenti è libero

Un uomo di 29 anni, marocchino e senza permesso di soggiorno, è stato fermato dopo aver tentato di rapinare una donna su un treno regionale. La passeggera è rimasta ferita durante l’episodio, ma il responsabile ora è libero, perché è stato denunciato a piede libero. La polizia sta indagando per capire meglio cosa sia successo.

