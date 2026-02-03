Tentata rapina in casa del noto avvocato La telefonata di Donzelli e Meloni | Assessorato alla Sicurezza

Questa mattina, in via Ristoro, si è verificata una tentata rapina in casa di un noto avvocato. Qualcuno ha cercato di entrare nel suo appartamento, ma è stato intercettato e messo in fuga dalle forze dell’ordine. La notizia ha fatto subito il giro della città, con molti cittadini preoccupati e curiosi di sapere cosa sia successo esattamente. Donzelli e Meloni hanno chiamato l’assessore alla Sicurezza per chiedere spiegazioni e rassicurare i residenti. La polizia sta indagando sui dettagli dell’acc

Arezzo, 3 febbraio 2026 – La tentata rapina avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato in via Ristoro ha scosso profondamente la città. Nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione della famiglia dell’avvocato Piero Melani Graverini, consigliere e già presidente dell’ordine degli avvocati di Arezzo che di recente ha declinato l’offerta di candidarsi a sindaco per il centrodestra. Un episodio che ha avuto un forte impatto emotivo, riportando al centro del dibattito il tema della sicurezza domestica. Ieri pomeriggio a Graverini è arrivata la telefonata di solidarietà di Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia e di Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione dello stesso partito, in quel momento si trovavano insieme al dirigente nazionale Francesco Macrì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

