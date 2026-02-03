Tensione nel Golfo | F-35 abbatte un drone iraniano troppo vicino alla Lincoln

Da it.insideover.com 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drone iraniano è stato abbattuto da un F-35 americano nel Mar Arabico. L’incidente avviene poco dopo che Teheran ha chiesto di modificare sede e format dei negoziati con gli Stati Uniti. La tensione nel Golfo si alza, rischiando di compromettere i colloqui sul programma nucleare iraniano e di far scoppiare un conflitto più ampio nella regione. La messa a terra del drone potrebbe mettere a rischio anche le chance di una de-escalation, in un momento in cui l’Iran affronta proteste e rivolte che mettono sotto pressione il suo

Non si fa in tempo a scrivere di una possibilità di de-escalation, che l’Iran richiede rilevanti modifiche per la sede e il formato dei negoziati fissati con gli Stati Uniti, e un drone iraniano viene abbattuto sul Mar Arabico da un caccia americano, mettendo potenzialmente a rischio la messa a terra dei colloqui che si spera possano portare a un accordo sul programma nucleare iraniano, e una distensione decisiva nell’intera regione, scongiurando un’azione militare americana contro obiettivi militari e figure apicali dell’ establishment di Teheran, già messo a dura prova dalla destabilizzazione portata dall’ondata di proteste e rivolte che sta attraversando l’intera repubblica islamica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

tensione nel golfo f 35 abbatte un drone iraniano troppo vicino alla lincoln

© It.insideover.com - Tensione nel Golfo: F-35 abbatte un drone iraniano “troppo vicino” alla Lincoln

Approfondimenti su Golfo Tensione

Usa abbatte drone iraniano vicino a una portaerei: tensione altissima nel Golfo

I militari statunitensi hanno abbattuto un drone iraniano vicino a una portaerei nel Golfo.

Drone iraniano abbattuto da un F-35: "Si era avvicinato alla portaerei Lincoln"

Le forze americane hanno abbattuto un drone iraniano che si avvicinava alla portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Golfo Tensione

Argomenti discussi: L'Armata di Trump, le minacce degli ayatollah: in Iran la tensione è di nuovo alle stelle; Trump ancora indeciso sull'Iran, mentre la portaerei d'attacco Usa raggiunge la regione; Iran-Usa, ultimatum di Trump sul nucleare e flotta nel Golfo. Teheran minaccia: Risposta senza precedenti; Flotta USA verso Iran: rischio guerra o bluff strategico?.

tensione nel golfo fTensione nel Golfo: F-35 abbatte un drone iraniano troppo vicino alla LincolnNon si fa in tempo a scrivere di una possibilità di de-escalation, che l’Iran ... msn.com

IL PUNTO = Iran: tensione in mare ma colloqui Usa confermatiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.