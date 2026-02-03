Tensione nel Golfo | F-35 abbatte un drone iraniano troppo vicino alla Lincoln

Un drone iraniano è stato abbattuto da un F-35 americano nel Mar Arabico. L’incidente avviene poco dopo che Teheran ha chiesto di modificare sede e format dei negoziati con gli Stati Uniti. La tensione nel Golfo si alza, rischiando di compromettere i colloqui sul programma nucleare iraniano e di far scoppiare un conflitto più ampio nella regione. La messa a terra del drone potrebbe mettere a rischio anche le chance di una de-escalation, in un momento in cui l’Iran affronta proteste e rivolte che mettono sotto pressione il suo

Non si fa in tempo a scrivere di una possibilità di de-escalation, che l'Iran richiede rilevanti modifiche per la sede e il formato dei negoziati fissati con gli Stati Uniti, e un drone iraniano viene abbattuto sul Mar Arabico da un caccia americano, mettendo potenzialmente a rischio la messa a terra dei colloqui che si spera possano portare a un accordo sul programma nucleare iraniano, e una distensione decisiva nell'intera regione, scongiurando un'azione militare americana contro obiettivi militari e figure apicali dell' establishment di Teheran, già messo a dura prova dalla destabilizzazione portata dall'ondata di proteste e rivolte che sta attraversando l'intera repubblica islamica.

