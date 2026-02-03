L’ex primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, si trova di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta per una condanna per frode. La decisione arriva poco dopo la sua condanna a morte, aumentando la tensione nel paese. Anche sua nipote Tulip Siddiq, parlamentare del Regno Unito, è coinvolta nel procedimento. La situazione si fa sempre più complicata, mentre le autorità cercano di gestire le reazioni.

L’ex primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, e sua nipote Tulip Siddiq, legislatrice del Regno Unito, sono state condannate per frode. Il tribunale ha emesso il verdetto lunedì, condannandole a scontare rispettivamente 10 e 4 anni di carcere. La tensione politica è elevata. Il giudice Mohammed Rabiul Alam ha ritenuto l’ex leader colpevole di corruzione in merito a un progetto edilizio governativo nei pressi di Dhaka. La corte ha coinvolto nella condanna diversi membri della sua famiglia, tra cui Azmina Siddiq e Radwan Mujib Siddiq, altri due nipoti che dovranno scontare sette anni ciascuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tensione in Bangladesh: per Sheikh Hasina, dopo la condanna a morte, arriva quella per frode

