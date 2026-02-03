Tennista sbaglia colpi e non si regge in piedi | Crampi o alcol?

Un tennista si è fermato durante una partita a Gold Coast, in Australia, dopo aver sbagliato diversi colpi e non riuscendo a mantenersi in piedi. I sospetti si sono subito concentrati su una possibile crisi da crampi o sull’assunzione di alcol. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva il match, mentre i commentatori cercano di capire cosa possa aver causato quel malore improvviso.

(Adnkronos) – Alcol o crampi? La domanda ha attraversato i campi di Gold Coast, in Australia, dove si sta tenendo un torneo Atp. Pochi giorni dopo la conclusione degli Australian Open 2026, il tennis continua a regalare spettacolo e qualche momento di ilarità. Tomislav Edward Papac, giocatore australiano numero 1325 del mondo, ha avuto qualche problema di equilibrio, per usare un eufemismo, durante il suo match contro il connazionale Sam Ryan Ziegann. Un video diventato rapidamente virale mostra infatti Papac faticare a muoversi, sia al servizio che con il dritto. Il passo è lungo e le gambe non sembrano reggere il peso del corpo, con il giocatore che cade anche a terra dopo aver sbagliato un colpo e si rialza aiutandosi con la racchetta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Gold Coast Torneo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gold Coast Torneo

Argomenti discussi: Sinner sconfitto in semifinale da Djokovic. Contro Alcaraz in finale domenica giocherà il serbo; Djokovic è super: Sinner eliminato in semifinale; Paolo Cané: Ho visto Sinner triste, per Alcaraz invece ora sono cavoli. Zverev è un po' cagone; LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurre clamorosamente eliminate, le australiane la spuntano al super tie-break.

Jannik Sinner eliminato negli ottavi di finale del Million One Dollar Point Slam. Il tennista italiano sbaglia il servizio e perde contro lo sconosciuto Jordan Smith. Le immagini: https://fanpa.ge/mhcSo - facebook.com facebook