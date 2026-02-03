Matteo Arnaldi salta i tornei di Dallas e Delray Beach. Dopo un anno difficile, il tennista italiano si ferma ancora e non parteciperà alle prossime tappe in Florida. La scelta arriva in un momento di incertezza per il suo percorso e lascia i tifosi in attesa di conoscere i suoi prossimi passi.

Dopo un anno passato decisamente complicato, Matteo Arnaldi sperava di ripartire nel 2026 con un passo decisamente diverso e provare a rilanciarsi dopo la deludente scorsa stagione. Invece queste prime settimane non sono state positive per il tennista ligure, che dovrà stare ancora lontano dai campi a causa di un problema alla caviglia sinistra. Arnaldi aveva cominciato il suo 2026 a Brisbane dalle qualificazioni, dove ha battuto al primo turno il francese Gaston al termine di una battaglia durissima, per poi non scendere in campo successivamente con l’australiano Rinky Hijikata. Il ligure è stato successivamente ripescato in tabellone come lucky loser, ma ha preferito non disputare il match con il tedesco Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Matteo Arnaldi salterà i tornei di Dallas e Delray Beach

Approfondimenti su Matteo Arnaldi

Tennisti e ATP stanno valutando la creazione di una Superlega del tennis, riservata esclusivamente ai tornei di massimo livello, eliminando eventi come quelli 500 e 250.

Il mondo del tennis si prepara a una nuova fase con l’arrivo di Marcel du Coudray come nuovo allenatore di Matteo Arnaldi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Matteo Arnaldi

Argomenti discussi: ESCLUSIVA – Matteo Arnaldi salterà l’ATP 500 di Dallas e l’ATP 250 di Delray Beach; Arnaldi non ce la fa, salta Dallas e Delray Beach; Matteo Arnaldi non ce la fa, ritiro da altri due tornei ATP; Quando e dove tornano in campo Sinner e gli altri top player italiani.

Matteo Arnaldi salterà i tornei di Delray Beach e DallasIl ligure costretto a saltare i due tornei americani per l’infortunio alla caviglia sinistra Nulla da fare per Matteo Arnaldi. Il giocatore ligure è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia si ... tennisitaliano.it

Arnaldi, i problemi fisici continuano: forfait a Dallas e Delray BeachMatteo Arnaldi fa registrare la terza rinuncia. L'unico torneo a cui ha preso parte (uscendo al 1° turno) è stato l'Australian Open 2026 ... ubitennis.com

Matteo Arnaldi costretto a saltare le prime due tappe della tournée statunitense #SpazioTennis #tennis #Arnaldi - facebook.com facebook

Non stiamo piangendo, ci sono solo entrati due sposini nell’occhio Guarda l'intervista esclusiva a Matteo Arnaldi sul nostro canale YouTube: youtube.com/watchv=QlQzoA… #AO26 x.com