Temptation Island Valentina svela come sta dopo la rottura con Antonio | lui non si arrende

Dopo la fine della loro storia, Valentina Riccio rompe il silenzio e racconta come si sente. La ragazza ammette di aver passato momenti difficili, ma ora cerca di andare avanti. Antonio Panico, invece, non si rassegna e spera ancora in un ricongiungimento, anche se al momento non ci sono segnali concreti. La coppia si è lasciata da tempo, e i fan continuano a seguire da vicino gli sviluppi di questa separazione.

Antonio vuole riconciliarsi con Valentina dopo la rottura, lei dopo l’addio svela come sta oggi. Valentina Riccio e Antonio Panico si sono detti addio già da un po’, all’inizio i fan erano convinti che la rottura non sarebbe durata a lungo dal momento che stavano anche organizzando il loro matrimonio ma ad oggi non c’è stato nessun ritorno di fiamma. Antonio Panico e Valentina Riccio 8Foto Ig @tonypanico) Delusa e ferita per l’ennesima volta dall’ex compagno lei ha scelto di dividere le loro strade e questa volta sembra esserne convinta. Sui social è tornata a parlare della fine della loro relazione dicendo che non è stato semplice all’inizio affrontare la separazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

La coppia formata da Valentina e Antonio si è conclusa dopo il confronto a Temptation Island.

Antonio e Valentina non si sposeranno più.

