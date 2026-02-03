Valentina Riccio parla per la prima volta dopo la rottura con Antonio Panico. La ragazza spiega di stare bene, anche se l’addio ha lasciato qualche ferita. Antonio non si rassegna e cerca ancora un modo per riavvicinarsi, ma per ora Valentina preferisce andare avanti. La coppia si era detta addio da qualche tempo, lasciando i fan sorpresi, soprattutto perché avevano ancora in programma il matrimonio. Tuttavia, al momento, nessuna rincorsa sembra aver portato a un ritorno di fiamma.

Delusa e ferita per l'ennesima volta dall'ex compagno lei ha scelto di dividere le loro strade e questa volta sembra esserne convinta. Sui social è tornata a parlare della fine della loro relazione dicendo che non è stato semplice all'inizio affrontare la separazione.

Temptation Island, Valentina svela come sta dopo la rottura con Antonio lui non si arrende

