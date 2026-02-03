Valentina Riccio spiega come sta dopo la rottura con Antonio Panico. La coppia si è lasciata da qualche tempo, e mentre lui cerca di ricucire, lei ha deciso di parlare apertamente. Valentina dice di essere in buona salute, anche se il dolore c’è stato. La donna ha chiarito che non ci sono possibilità di tornare indietro, nonostante Antonio continui a provarci. I fan sono sorpresi di vedere come sta davvero e cosa pensa ora della fine della loro storia.

Antonio vuole riconciliarsi con Valentina dopo la rottura, lei dopo l'addio svela come sta oggi. Valentina Riccio e Antonio Panico si sono detti addio già da un po', all'inizio i fan erano convinti che la rottura non sarebbe durata a lungo dal momento che stavano anche organizzando il loro matrimonio ma ad oggi non c'è stato nessun ritorno di fiamma. Delusa e ferita per l'ennesima volta dall'ex compagno lei ha scelto di dividere le loro strade e questa volta sembra esserne convinta. Sui social è tornata a parlare della fine della loro relazione dicendo che non è stato semplice all'inizio affrontare la separazione.

Temptation Island, Valentina svela come sta dopo la rottura con Antonio lui non si arrende

