Una tempesta solare di lieve entità si avvicina alla Terra per giovedì 5 febbraio. Gli esperti avvertono che, nonostante le previsioni parlino di effetti contenuti, l’evento potrebbe rivelarsi più potente del previsto. La tempesta si avvicina senza grandi allarmi, ma c’è chi teme che le conseguenze possano essere più evidenti, soprattutto sui sistemi satellitari e nelle comunicazioni.

Per il 5 febbraio è previsto l'arrivo di una grande quantità di massa coronale espulsa dal Sole in un brillamento alcuni giorni fa. Le particelle non colpiranno direttamente la Terra, ma la sfioreranno soltanto, causando una tempesta solare lieve. Non è però escluso che le previsioni possano sottovalutare le perturbazioni che questo evento potrebbe causare nel campo magnetico. La tempesta solare in arrivo sulla Terra Perché la tempesta solare potrebbe essere più potente del previsto Cosa ha causato la tempesta solare La tempesta solare in arrivo sulla Terra Il 5 febbraio, quando in Italia sarà circa l'1:00 di notte, arriverà sulla Terra una grande quantità di particelle provenienti dal Sole, che causeranno perturbazioni nel campo magnetico del nostro pianeta.

© Virgilio.it - Tempesta solare giovedì 5 febbraio colpirà la Terra di striscio, ma gli effetti potrebbero essere "potenti"

Un brillamento solare di classe X 8.

Una recente tempesta solare di forte intensità ha provocato una significativa perturbazione geomagnetica sulla Terra.

