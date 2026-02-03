tecniche e mestieri del futuro il corso per gli alunni

Al liceo Bassi-Burgatti parte un nuovo corso pomeridiano dedicato agli studenti. Si chiama “Tecnologie e professioni del futuro” e ha l’obiettivo di far scoprire ai ragazzi le tecnologie emergenti e le professioni che arriveranno nei prossimi anni. L’iniziativa vuole aiutare gli studenti a orientarsi meglio verso le lauree tecniche e gli Its, offrendo loro strumenti pratici e informazioni concrete sul mondo del lavoro che cambierà velocemente.

Prende il via un’iniziativa innovativa dedicata a tutti gli studenti e studentesse dell’istituto Bassi-Burgatti: il corso ‘Tecnologie e professioni del futuro – Orientamento verso lauree tecniche e Its’, un percorso pomeridiano ideato per scoprire da vicino le tecnologie emergenti e le professioni che le accompagneranno nei prossimi anni. L’obiettivo è duplice: sviluppare competenze operative nei campi della robotica, dell’ elettronica e della prototipazione digitale, e guidare i ragazzi nella scelta consapevole di percorsi di alta formazione, come le lauree Stem e gli istituti tecnici superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

