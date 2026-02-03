Teatro sul palcoscenico la storia della presa di Ariano Irpino

Questa domenica alle 18, il teatro di Ariano Irpino ospita il terzo appuntamento della stagione. La storia della presa di Ariano Irpino viene portata in scena con uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico, tra ricordi e tradizioni del passato. La sala si prepara ad accogliere gli spettatori, pronti a rivivere un episodio importante della storia locale.

Prosegue la stagione teatrale con il suo terzo appuntamento, in programma domenica 8 febbraio alle ore 18.30 presso l’Auditorium Comunale “Lina Wertmüller” di Ariano Irpino. Lo spettacolo nasce dal forte desiderio di Giancarlo Sicuranza di portare per la prima volta sul palcoscenico la storia della presa di Ariano Irpino, trasformando una rievocazione storica di grande valore identitario in un’esperienza teatrale inedita. Il copione, originale, sceglie un punto di vista inconsueto: siamo nel 1278, anni dopo i drammatici eventi che portarono all’incendio del campanile. Durante un banchetto privato, un nobile arianese affida a dei giullari il compito di intrattenere gli ospiti rievocando gli avvenimenti compresi tra il 1240 e il 1255.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sabato 31 gennaio 2026, alle 16:30, si terrà il congresso fondativo della nuova sezione dell'ANPI ad Ariano Irpino.

