Teatro | al Coccia arriva Giacomo Poretti con Condominio mon amour

Mercoledì sera il Teatro Coccia si riempirà in fretta per vedere Giacomo Poretti con il suo nuovo spettacolo,

Mercoledì 4 febbraio, alle 21, sul palco del Teatro Coccia arriva Giacomo Poretti con lo spettacolo, prossimo al sold out, "Condominio mon amour". L'appuntamento fa parte del cartellone Comico.Con Poretti, sul palco anche Daniela Cristofori. La regia è affidata a Marco Zoppello.

Giacomo Poretti e Daniela Cristofori al Teatro Nuovo in "Condominio Mon Amour"

Il Teatro Nuovo ospita, mercoledì 14 gennaio alle 21, lo spettacolo

Teatro: al Coccia arriva Alessandro Haber con "La coscienza di Zeno"

La stagione Prospettive 20252026 del Coccia di Novara continuerà con lo spettacolo

