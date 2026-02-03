Teatro | al Coccia arriva Giacomo Poretti con Condominio mon amour
Mercoledì sera il Teatro Coccia si riempirà in fretta per vedere Giacomo Poretti con il suo nuovo spettacolo,
Mercoledì 4 febbraio, alle 21, sul palco del Teatro Coccia arriva Giacomo Poretti con lo spettacolo, prossimo al sold out, "Condominio mon amour". L'appuntamento fa parte del cartellone Comico.Con Poretti, sul palco anche Daniela Cristofori. La regia è affidata a Marco Zoppello. Prodotto dal.🔗 Leggi su Novaratoday.it
