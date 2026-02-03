Tari Genova più cara d' Italia La classifica di Firenze e delle toscane

Genova ha il costo della Tari più alto d’Italia nel 2025. Una famiglia genovese spende in media 518 euro all’anno per la raccolta dei rifiuti, più di tutte le altre città italiane. La differenza si fa sentire e preoccupa i residenti, che si trovano a pagare di più rispetto al resto del Paese.

Genova è la città metropolitana con la Tari più elevata d'Italia nel 2025, con un costo medio di 518 euro annui per nucleo familiare. In seconda posizione Napoli con 499 euro, seguita da Reggio Calabria con 494, Catania con 483, Bari con 435, Cagliari con 412, Venezia con 385, Palermo con 373.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La tassa sui rifiuti a Napoli resta tra le più alte d’Italia, ma ora la città si trova al secondo posto.

