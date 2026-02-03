Il Tar dell’Emilia-Romagna ha deciso di chiudere la sala scommesse di Ravenna. La richiesta di proroga, presentata per mantenere aperte le attività, è stata respinta. Ora la sala deve trasferirsi lontano dalle zone considerate sensibili. La decisione si inserisce nel nuovo regolamento che mira a ridurre la presenza di sale scommesse in aree a rischio.

Il Tar Emilia-Romagna ha confermato la chiusura della sala scommesse di Ravenna, in seguito a una richiesta di proroga che era stata rifiutata. L’attività, sita a meno di 500 metri da un luogo sensibile, era stata oggetto di un ordine di chiusura comune, in linea con la normativa regionale contro il gioco patologico. Il Comune aveva concesso due estensioni del termine previsto per il trasferimento, fino al 29 giugno 2025. Ma alla sua conclusione, senza alcun movimento del titolare, l’amministrazione ha adottato la misura definitiva. Il ricorrente aveva sollevato un ricorso, sostenendo che la posizione dei luoghi sensibili, unita alle previsioni del RUE, avrebbe causato un “effetto espulsivo” del gioco lecito nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tar chiude le sale scommesse, il nuovo regolamento prevede trasferimento delle attività lontano da aree sensibili.

