Il Tar ha respinto il ricorso di 28 proprietari di capanni nel comune di Falconara. I proprietari volevano evitare la demolizione di strutture considerate abusive, ma il tribunale ha deciso che non si può intervenire prima del 2030. La decisione mette fine a una lunga battaglia legale sulla possibilità di edificare in zona residenziale.

Il Tar ha respinto il ricorso di 28 proprietari che chiedevano l’annullamento della demolizione di capanni considerati abusivi nel comune di Falconara. La decisione riguarda un insediamento situato a Rocca Priora, in area ad alto rischio idrogeologico, dove le strutture sono state costruite nei primi anni ’70, senza autorizzazione. Le imprese o i privati hanno avuto tempo fino a gennaio 2026 per smantellare le costruzioni, ma molte persone avevano già pagato Imu e Tasi. Le strutture, ormai abbandonate o in parte distrutte, sono state dichiarate abusivamente costruite in un’area che, secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) approvato nel 2004, è classificata come a rischio elevato di esondazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tar al Comune: “Non si può” per l’edificazione in zona residenziale, ma solo dopo il 2030.

Approfondimenti su Tar Falconara

Questa sera, una detonazione ha messo in agitazione una zona residenziale della città.

La Roma ha annunciato la volontà di prolungare i contratti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini fino al 2030, confermando l’impegno nei confronti dei propri talenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tar Falconara

Argomenti discussi: Tangenziale, il Tar dà torto al Comune Zucca non ci sta Faremo appello; VILLA ABUSIVA A CORI. LA MINORANZA: IL COMUNE DI NUOVO NON OTTEMPERA AL TAR; Il Tar boccia il Comune di Bentivoglio: Quel capannone troppo vicino all'autostrada, va demolito; Casal de' Pazzi, l'ex cineteatro non diventerà un fast food: il Tar del Lazio dà ragione al Comune di Roma.

Capanni da demolire, il Tar dà ragione al ComuneSi tratta delle strutture presenti a Rocca Priora: in 28 avevano fatto ricorso contro il provvedimento dell’amministrazione ... ilrestodelcarlino.it

Box interrati a Camogli, il Tar dà ragione al ComuneCamogli – Quindici anni. Da tanto così riverbera il dibattito politico e pubblico a Camogli sulla riqualificazione dell’area dell’ex scalo ferroviario. L’ultimo capitolo in ordine temporale, lo scrive ... ilsecoloxix.it

LA SENTENZA DEL TAR SULLA TANGEZIALE SPIEGATA AI NON ADDETTI AI LAVORI. Molti cittadini hanno ormai visto il testo completo della Sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso del Comune sulla Tangenziale, ma - facebook.com facebook

Il Tar boccia il Comune di Bentivoglio: «Quel capannone troppo vicino all'autostrada, va demolito» x.com