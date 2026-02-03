Tangenziale di Tirano ecco le misure per la viabilità durante le Olimpiadi

Da mercoledì 4 febbraio, cambiano le regole sulla tangenziale di Tirano. Le autorità hanno deciso di attuare nuove misure di transito nel tratto appena aperto, dopo aver testato la strada nelle scorse settimane. La viabilità sarà più regolamentata in vista delle Olimpiadi, con alcune limitazioni per agevolare il flusso dei veicoli. La strada, che fino a poco tempo fa era ancora in fase di sperimentazione, ora si prepara a gestire l’aumento di traffico previsto durante l’evento.

Ecco la viabilità definitiva attorno a Tirano in occasione delle Olimpiadi. Scattano infatti mercoledì 4 febbraio le nuove misure di transito nel tratto di recente apertura della tangenziale di Tirano, dopo le sperimentazioni nelle scorse giornate per testare la tenuta del traffico in vista dei.

