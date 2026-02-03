Talk | Francesco Hayez parola e immagine nella pittura romantica
Questa sera si è svolto un talk dedicato a Francesco Hayez, uno dei pittori più importanti del Romanticismo italiano. Elena Lissoni, storica dell’arte e ricercatrice, ha guidato il pubblico attraverso le sue opere, spiegando come Hayez usasse immagini e parole per raccontare i sentimenti e i momenti più intensi del suo tempo. L’incontro ha attirato appassionati e studenti, interessati a scoprire meglio il significato nascosto nei suoi quadri.
Talk di storia dell’arte dedicato alle opere di Francesco Hayez, a cura di Elena Lissoni, studiosa e ricercatrice indipendente. Evento gratuito nell’ambito del public program della mostra "Leonor Fini e la collezione grafica Bassi Rathgeb". Possibilità di visita libera museo+mostra prima.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Francesco Hayez arte
Francesco Hayez, Il Bacio, tre versioni: - 1859 (olio su tela, 112 x 88 cm) Milano, Pinacoteca di Brera; - 1861 (olio su tela, 125 x 94,5 cm) Collezione privata; - 1867 (olio su tela, 118,4 x 88,6 cm) Collezione privata. Esistono altre versioni meno conosciute. - facebook.com facebook
Grandi lombardi, grandi conservatori. Alessandro Manzoni: "Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune". Francesco Hayez, Ritratto di Alessandro Manzoni (1841). Pinacoteca di Brera, Milano. #ALondranoncè x.com
