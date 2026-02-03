Talk | Francesco Hayez parola e immagine nella pittura romantica

Questa sera si è svolto un talk dedicato a Francesco Hayez, uno dei pittori più importanti del Romanticismo italiano. Elena Lissoni, storica dell’arte e ricercatrice, ha guidato il pubblico attraverso le sue opere, spiegando come Hayez usasse immagini e parole per raccontare i sentimenti e i momenti più intensi del suo tempo. L’incontro ha attirato appassionati e studenti, interessati a scoprire meglio il significato nascosto nei suoi quadri.

