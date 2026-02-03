Taglio al contributo per la Rada Rp Il Castello di Crecchio la Fp Cgil | Così si mettono a rischio diritti famiglie e lavoratori

La Fp Cgil di Chieti denuncia il taglio di oltre 180mila euro all’anno al contributo regionale per la Rada Rp “Il Castello” di Crecchio. La decisione mette a rischio i servizi per 40 persone con disabilità gravi, che dipendono da questa struttura. La confederazione sindacale avverte che questa scelta potrebbe compromettere i diritti di molti e mettere in difficoltà le famiglie e gli operatori.

La Fp Cgil di Chieti lancia l'allarme sul taglio di oltre 180mila euro annui al contributo regionale destinato alla Rada Rp "Il Castello" di Crecchio, struttura che ospita 40 persone con disabilità gravi e ad altissimo fabbisogno assistenziale. Secondo il sindacato, le conseguenze sono già.

