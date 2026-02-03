Suv in fiamme durante una marcia a Olbia il guidatore si è salvato di poco

Un SUV ha preso fuoco mentre percorreva la circonvallazione ovest di Olbia nella tarda serata di martedì 3 febbraio. Il conducente si è accorto delle fiamme e è riuscito a scendere dall’auto in tempo, evitando il peggio. L’auto si è completamente incendiata, e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma il veicolo è andato distrutto. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

