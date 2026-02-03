Suv in fiamme durante una marcia a Olbia il guidatore si è salvato di poco
Un SUV ha preso fuoco mentre percorreva la circonvallazione ovest di Olbia nella tarda serata di martedì 3 febbraio. Il conducente si è accorto delle fiamme e è riuscito a scendere dall’auto in tempo, evitando il peggio. L’auto si è completamente incendiata, e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma il veicolo è andato distrutto. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.
Un SUV è andato completamente distrutto dalle fiamme nella tarda serata di martedì 3 febbraio 2026, lungo la circonvallazione ovest di Olbia, mentre era in movimento. L’incidente ha coinvolto un veicolo in transito che ha improvvisamente preso fuoco, senza che si conosca ancora con certezza la causa scatenante. Il conducente, tuttavia, è riuscito a uscire dall’auto prima che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitacolo, salvandosi così da un evento che avrebbe potuto avere esiti tragici. L’uomo, ancora sotto shock, è stato soccorso dai soccorritori sul posto, che hanno confermato che non ha riportato ferite gravi, anche se è stato sottoposto a una valutazione medica di routine. 🔗 Leggi su Ameve.eu
