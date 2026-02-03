Sutera | pellegrinaggio del Vicariato degli Ordini Dinastici della Gran Casa di Savoia

A Sutera, in provincia di Caltanissetta, si è svolto un pellegrinaggio organizzato dal Vicariato degli Ordini Dinastici della Gran Casa di Savoia. Partecipanti provenienti da diverse province hanno camminato lungo un percorso che unisce fede e storia, riuniti per onorare le radici della dinastia. La giornata ha visto momenti di preghiera e dialogo, con un’organizzazione che ha coinvolto decine di fedeli e appassionati di storia. La manifestazione si è conclusa con un momento di raccoglimento nel centro del

A Sutera, in provincia di Caltanissetta, si è svolto un pellegrinaggio di carattere religioso e storico organizzato dal Vicariato degli Ordini Dinastici della Gran Casa di Savoia, con sede nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. L'evento, celebrato il 2 febbraio 2026, ha coinciso con la Memoria Liturgica del Pio transito della Beata Maria Cristina di Savoia, figura centrale per la tradizione dinastica e religiosa della famiglia reale piemontese. La comunità dei Cavalieri e delle Dame dell'Ordine ha raggiunto il piccolo centro del Nisseno dopo un percorso reso difficoltoso dalle intense piogge che hanno reso le strade fangose e dissestate.

