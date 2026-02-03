Summerton telecronista inglese Adoro la città e Largo Maradona

Summerton, il giornalista inglese, si è lasciato andare a parole sincere sulla sua passione per Napoli. Durante la telecronaca, ha detto di amare la città e Largo Maradona, mostrando un affetto autentico che traspare anche dalla sua voce. Napoli vista da fuori, ma raccontata con occhi sinceramente innamorati.

Napoli vista da fuori, ma raccontata con occhi sinceramente innamorati. Adam Summerton, telecronista sportivo inglese di TNT Sports, inviato nel capoluogo campano per l'ultima gara di Champions League, ha affidato ai suoi profili social una contro-narrazione potente e virale sulla città. Mentre imperversavano le immagini dell'aggressione ai danni di alcuni tifosi del Chelsea e lo stesso club inglese invitava alla prudenza, Summerton parlava di una trasferta «memorabile», come riportato da Repubblica Napoli.

