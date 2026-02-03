Sua maestà il Parmigiano Reggiano e l’attrice Oscar Whoopi Goldberg | star internazionali per Un posto al Sole

La presenza di una star internazionale come Whoopi Goldberg sul set di Un posto al sole ha sorpreso tutti. La celebre attrice si è unita alle riprese, portando un tocco di Hollywood nella soap più amata d’Italia. Intanto, il Parmigiano Reggiano fa il suo debutto sul set, sottolineando ancora una volta come l’Italia sappia mettere in scena eccellenze e tradizioni. La collaborazione tra il cibo simbolo e un’attrice di fama globale sta già facendo parlare i fan della serie.

Il Parmigiano Reggiano approda sul set di Un posto al sole per una collaborazione che unisce l'eccellenza del made in Italy al fascino della serie più longeva della televisione italiana. Nelle prossime puntate del daily drama, prodotto da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di produzione tv Rai di Napoli e in onda su Rai 3, la Dop sarà protagonista accanto a una guest star d'eccezione: l'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, star di film come Il colore viola, Ghost – Fantasma e Sister Act. L'ingresso di Goldberg nel cast, nel ruolo dell'imprenditrice americana Eleanor Price, coincide con le celebrazioni per il trentesimo anniversario della fiction ambientata a Napoli.

