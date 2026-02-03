Studio BNC accresce la multidisciplinarietà con l’integrazione di 4Ward Consulting

Bergamo, il mercato degli studi professionali cambia ancora. Studio BNC ha deciso di rafforzare la sua offerta unendo le forze con 4Ward Consulting. Ora, l’obiettivo è rispondere alle nuove sfide di un settore sempre più complicato, tra normative stringenti e un’economia in continua trasformazione.

Bergamo. Il mercato degli studi professionali sta attraversando una fase di profondo fermento ed evoluzione, guidata dalla crescente complessità del contesto economico e normativo in cui operano le imprese. In questo scenario è fondamentale proporre servizi completi e di elevato valore che contribuiscano sia alle attività quotidiane sia ai processi di innovazione, crescita e trasformazione. È in questo contesto che Studio BNC ha acquisito il controllo di 4ward Consulting, società di consulenza attiva da oltre 20 anni sul mercato. L’operazione rappresenta un passo strategico fondamentale nel percorso di crescita e rafforzamento della propria offerta multidisciplinare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Studio BNC

