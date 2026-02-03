Studenti in tv per parlare di emozioni Dal liceo Properzio a Rai Uno

Questa settimana, gli studenti del liceo Sesto Properzio saranno in tv per parlare di emozioni. Partecipano a “La scuola dopo le lezioni”, il programma di Uno Mattina in Famiglia su Rai1. Il conduttore Giovanni Taglialavoro li segue mentre condividono le loro esperienze e i momenti che vivono dopo le lezioni scolastiche. È un’occasione per conoscere meglio cosa pensano e sentono i giovani del loro tempo libero e delle emozioni legate alla scuola.

Gli studenti del liceo Sesto Properzio protagonisti in tv a " La scuola dopo le lezioni ", spazio di Uno Mattina in Famiglia in onda su Rai1 nelle prossime settimane; spazio che, da un'idea di Giovanni Taglialavoro, racconta il tempo che i ragazzi dedicano alle attività scolastiche pomeridiane. Hanno incontrato Stefano Pieri, psicologo e conduttore del format, che ha posto diverse domande sul loro impegno a scuola, sulle loro emozioni, sul ricco ventaglio di attività pomeridiane collegate al percorso formativo. A raccontarle sono stati gli studenti dei diversi indirizzi: Rosalba Maghenzani, Martina Concetti, MIchele Bizzarri, Emma Capocchia, Matteo Scarchini, Gabriele Pecetta, Eva Segoloni, Francesca Giulio, Maria Vives, Elena Cici, Mattia Comparozzi, Edoardo Boccali, Matilde Mancinelli, Sara Lepri, Angelica Paparelli, Admila Salia.

