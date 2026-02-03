Studenti e docenti si riuniscono per discutere il futuro dell’istruzione secondaria

Studenti e docenti si sono incontrati oggi per parlare del futuro delle scuole superiori a Genova. L’iniziativa, parte del progetto “Andiamo in consiglio comunale”, ha visto gli studenti prendere parte a una discussione diretta con i rappresentanti del Comune. L’obiettivo è ascoltare le loro idee e proposte per migliorare l’istruzione. La partecipazione cresce, e i giovani vogliono contribuire concretamente a cambiare le cose.

Nel corso dell’edizione 2026 del progetto “Andiamo in consiglio comunale”, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Genova, gli studenti delle scuole superiori hanno cominciato a partecipare attivamente all’iniziativa, che si svolge in modo strutturato nel Comune. L’iniziativa, ormai consolidata nel tempo, si estende a 900 giovani, suddivisi tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Quest’anno, per la prima volta, anche gli studenti delle scuole superiori saranno coinvolti in percorsi formativi e simulazioni di lavoro parlamentare, con un impegno più intenso rispetto alle precedenti edizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

