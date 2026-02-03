Storie in un albero

L’8 febbraio 2026, uno spettacolo particolare prende vita in un grande albero. La cantastorie si mette in scena e racconta le storie di gnomi che si svolgono nel corso delle stagioni. Lo spettacolo attira bambini e adulti, portandoli in un viaggio tra fiabe e natura, con un racconto semplice e coinvolgente.

l'8 febbraio 2026. Lo spettacolo segue il filone delle storie di gnomi, si presenta come un grande albero attorno al quale la cantastorie racconta le vicende nel susseguirsi delle stagioni. Con l'arrivo della primavera l'albero centenario si colora, si anima di suoni e piccoli abitanti prendono vita. L'albero ha tante storie da raccontare, sono storie di animali, gnomi, orchi e briganti. Nella seconda parte entra in scena gnomo Pistacchio che finalmente ci fa conoscere la sua famiglia e l'ultimo nato: Nocciolino.

Sotto l’albero propone un’esperienza di lettura animata con musica dal vivo, rivolta a bambini dai 5 ai 10 anni.

