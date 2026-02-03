Storie di agenti coraggiosi e silenti che cercano di proteggere i cittadini

La polizia italiana racconta ogni giorno storie di agenti che rischiano la vita per proteggere i cittadini. Sono uomini e donne silenziosi, che spesso passano inosservati, ma che affrontano situazioni difficili con coraggio. Questa mattina, tra le vie della città, alcuni agenti hanno fermato un sospetto, dimostrando ancora una volta la loro determinazione. La loro presenza rassicura, anche se spesso vengono criticati o insultati con frasi come “sbirro”. Eppure, sono loro a mantenere l’ordine e a garantire la sicurezza di tutti.

Sbirro. Quante volete lo abbiamo sentito proferire come un ghigno, come un grido o come un’imprecazione. E nel caos di questi giorni disegnati da un martello scagliato contro un agente a terra abbiamo visto sgorgare, senza soluzione di continuità, racconti su racconti. Ma ci sono anche i libri come quello scritto da Gennaro Capoluongo dal titolo Dalla parte giusta. Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia (256 pp.; 18,00€) redatto per i tipi di Mursia. L’autore, classe 1961, è dirigente generale di pubblica sicurezza, già Questore dell’Aquila e di Messina. Inoltre è esperto in temi di sicurezza presso la rappresentanza permanente d’Italia all’Onu in quel di New York. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Storie di agenti coraggiosi e silenti che cercano di proteggere i cittadini Approfondimenti su Storie Agenti Agenti della Digos aggrediti e feriti a Prato da un gruppo di cittadini cinesi, che cos'è successo Bergamo mappa il rischio degli alberi: una Carta per proteggere verde e cittadini Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Vieste: dal soccorso all’adozione. Tre storie che parlano di rinascita, amore e seconde possibilità. A volte basta un intervento tempestivo per cambiare un destino. Durante i controlli settimanali nelle aree rurali di Vieste, gli agenti del Nucleo Operativo Tu - facebook.com facebook Zerocalcare, Zero morale. Doppia morale, zero pudore. Dopo aver disegnato la chiamata di Askatasuna in piazza con un manifesto in vendita a soli 170 euro, non esprime solidarietà agli agenti colpiti a martellate. Direi che i suoi amici @welikeduel, @La7tv e x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.