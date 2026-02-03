L’Università per Stranieri di Siena ha annunciato che anche per il prossimo anno accademico, 2025-2026, offrirà corsi di formazione per chi vuole insegnare nelle scuole. I corsi sono rivolti a docenti già abilitati in materie come storia dell’arte, lettere e lingue. La notizia arriva in un momento in cui cresce la richiesta di insegnanti specializzati e qualificati. La scuola si prepara a formare nuovi insegnanti pronti a entrare in aula con competenza e passione.

Anche l’ Università per Stranieri di Siena propone, anche per l’anno accademico 2025–2026, i corsi di formazione iniziale per insegnare a scuola. I corsi, a numero programmato e con obbligo di frequenza, sono rivolti a laureati e laureate magistrali, ma anche a studentesse e studenti iscritti alle lauree magistrali, e si concludono con un esame finale per conseguire l’ abilitazione. I corsi della Stranieri di Siena coprono un ampio ventaglio di classi di abilitazione: storia dell’arte (A54), diretto da Tomaso Montanari, lettere e latino (A12 e A11), che hanno come direttore Pietro Cataldi, lingua italiana per stranieri (A23), sotto la direzione di Sabrina Machetti, inglese(AB22) e cinese (AI22), diretti rispettivamente da Silvia Antosa e Anna Di Toro, direttrici anche delle classi di conversazione nelle due lingue (BB02 e BI02). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia dell'arte, lettere e lingue. I docenti 'abilitati' dalla Stranieri

