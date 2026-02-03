Stop alla tregua del gelo Mosca attacca Kiev e altre zone Droni e missili contro le centrali | 50 città a -20 senza riscaldamento

Mosca ha ripreso a lanciare attacchi contro Kiev e altre città ucraine. Nella notte, droni e missili hanno colpito centrali e infrastrutture, lasciando circa 50 città senza riscaldamento a temperature che scendono fino a -20. La breve tregua energetica si è conclusa bruscamente, e la guerra torna a fare paura anche durante l’inverno.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.