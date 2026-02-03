Stop alla tregua del gelo Mosca attacca Kiev e altre zone Droni e missili contro le centrali | 50 città a -20 senza riscaldamento

Da quotidiano.net 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca ha ripreso a lanciare attacchi contro Kiev e altre città ucraine. Nella notte, droni e missili hanno colpito centrali e infrastrutture, lasciando circa 50 città senza riscaldamento a temperature che scendono fino a -20. La breve tregua energetica si è conclusa bruscamente, e la guerra torna a fare paura anche durante l’inverno.

Roma, 3 febbraio 2026 – La ‘mini tregua energetica’ è finita, nella notte una pioggia di missili e droni ha colpito Kiev e città ucraine, tra cui Kharkiv, Dnipro e Sumy, al confine con la Russia. Obiettivo: centrali e infrastrutture energetiche. Intano la morsa di gelo avanza, milioni di persone a -20 senza riscaldamento. "I russi hanno deciso di colpire Kiev mentre sulla città imperversa un clima gelido ", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare locale. Ma Trump non molla: “Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l'Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

stop alla tregua del gelo mosca attacca kiev e altre zone droni e missili contro le centrali 50 citt224 a 20 senza riscaldamento

© Quotidiano.net - Stop alla tregua del gelo, Mosca attacca Kiev e altre zone. Droni e missili contro le centrali: 50 città a -20 senza riscaldamento

Approfondimenti su Mosca Kiev

Ucraina, «tregua» finita: missili e droni russi sulle centrali. «Siamo a -20°» | ?Trump: l'India non comprerà più petrolio russo, giù i dazi

L’attacco della Russia alle centrali ucraine mette fine a una breve tregua annunciata a fine gennaio.

Nella notte 430 droni e 18 missili russi contro Kiev. Mosca: "Attacco ucraino a nostra centrale nucleare"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mosca Kiev

Argomenti discussi: Tregua olimpica: l’Onu chiede stop alle guerre nel mondo per i Giochi di Milano-Cortina; Israele annuncia stop operazioni Msf a Gaza: Non ha fornito elenco personale - La Striscia di Gaza potrebbe diventare una sorta di protettorato degli Emirati Arabi Uniti; Il Cremlino: 'Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev'; Trump annuncia tregua in Ucraina: Putin accetta stop ai bombardamenti per una settimana.

stop alla tregua delChiediamo rispetto della tregua olimpica. Lo sport faccia tacere le armi: Mattarella apre i Giochi di Milano-CortinaIl Presidente della Repubblica ha aperto la 145° sessione del Comitato Olimpico Internazionale alla Scala di Milano ... ilfattoquotidiano.it

La tregua del gelo di Trump in Ucraina durerebbe solo fino a domenicaIl presidente americano riferisce di una conversazione con Putin, che definisce carino, ma lo zar tace. Zelensky ringrazia, sul campo però si combatte ... today.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.