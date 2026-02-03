Stop alla tregua del gelo Mosca attacca Kiev e altre zone Droni e missili contro le centrali | 50 città a -20 senza riscaldamento
Mosca ha ripreso a lanciare attacchi contro Kiev e altre città ucraine. Nella notte, droni e missili hanno colpito centrali e infrastrutture, lasciando circa 50 città senza riscaldamento a temperature che scendono fino a -20. La breve tregua energetica si è conclusa bruscamente, e la guerra torna a fare paura anche durante l’inverno.
Roma, 3 febbraio 2026 – La 'mini tregua energetica' è finita, nella notte una pioggia di missili e droni ha colpito Kiev e città ucraine, tra cui Kharkiv, Dnipro e Sumy, al confine con la Russia. Obiettivo: centrali e infrastrutture energetiche. Intano la morsa di gelo avanza, milioni di persone a -20 senza riscaldamento. "I russi hanno deciso di colpire Kiev mentre sulla città imperversa un clima gelido ", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare locale. Ma Trump non molla: "Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l'Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico.
Ucraina, «tregua» finita: missili e droni russi sulle centrali. «Siamo a -20°» | ?Trump: l'India non comprerà più petrolio russo, giù i dazi
L’attacco della Russia alle centrali ucraine mette fine a una breve tregua annunciata a fine gennaio.
Nella notte 430 droni e 18 missili russi contro Kiev. Mosca: "Attacco ucraino a nostra centrale nucleare"
