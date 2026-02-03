Mosca torna ad attaccare Kiev e altre città ucraine, rompendo la breve tregua energetica. Nella notte, droni e missili hanno colpito centrali e quartieri, lasciando senza riscaldamento circa 1.200 palazzi e lasciando 50 città al buio. La guerra torna a farsi sentire con violenza dopo giorni di apparente calma.

Roma, 3 febbraio 2026 – La ‘mini tregua energetica’ è finita, nella notte una pioggia di missili e droni ha colpito Kiev e città ucraine, tra cui Kharkiv, Dnipro e Sumy, al confine con la Russia. Obiettivo: centrali e infrastrutture energetiche. Intano la morsa di gelo avanza, milioni di persone a -20 senza riscaldamento. "I russi hanno deciso di colpire Kiev mentre sulla città imperversa un clima gelido ", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare locale. Ma Trump non molla: “Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l'Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stop alla tregua del gelo, Mosca attacca Kiev: 1.200 palazzi senza riscaldamento. Droni e missili contro le centrali: 50 città al buio

Mosca ha ripreso a colpire Kiev e altre città ucraine.

Mosca ha ripreso a lanciare attacchi contro Kiev e altre città ucraine.

