Stop ai premi in gettoni d' oro ovvero quando 100 mila€ diventavano 60 mila Gerry Scotti | Bonifico bancario al netto delle tasse

Dopo quasi vent’anni di discussioni, arriva finalmente l’annuncio ufficiale: i premi in gettoni d’oro sui programmi televisivi spariranno. Da ora in poi, i vincitori riceveranno i soldi direttamente sul conto corrente, dopo aver pagato le tasse. Gerry Scotti aveva sempre spinto per questa soluzione, e ora diventa realtà. La decisione mette fine a un modo di premiare che spesso creava confusione e scontento tra i partecipanti.

Dopo un lungo iter normativo, iniziato già quasi 20 anni fa, i programmi televisivi la smetteranno di distribuire premi in gettoni d’oro e verseranno ai vincitori di quiz e giochi dei soldi reali attraverso bonifico bancario, al netto della tassazione prevista Era un po’ un pallino di Gerry S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stop ai premi in gettoni d'oro, ovvero quando 100 mila€ diventavano 60 mila, Gerry Scotti: "Bonifico bancario, al netto delle tasse" Approfondimenti su Gerry Scotti Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro: “I premi saranno liquidati in soldi reali”, cosa cambia per chi vince in TV Gerry Scotti annuncia che i premi in gettoni d’oro finiranno. Gerry Scotti, basta premi in gettoni d’oro: “Lo chiedevo da anni: vincitori pagati con soldi reali” Gerry Scotti interrompe l’uso dei premi in gettoni d’oro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Gerry Scotti Argomenti discussi: PA, in arrivo la riforma sul merito. Dalle promozioni ai tetti ai premi: ecco cosa cambia; Stop ai premi in gettoni d’oro per La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario?; Adm: stop a gettoni e lingotti d’oro come premi legati a lotterie; Premi massimi solo a tre dipendenti su dieci: nuovo tentativo di stop per i bonus a pioggia. Stop ai premi tv in gettoni d’oro, l’annuncio di Gerry Scotti: ora si paga con la ritenuta d’acconto, ecco cosa cambiaIl conduttore Mediaset ha annunciato lo stop ai gettoni d’oro per i premi de La ruota della fortuna e Chi vuol essere milionario. Ai vincitori un bonifico con ritenuta d’acconto (al 20%) ... msn.com Stop ai premi in gettoni d’oro per La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario?Gerry Scotti ha annunciato l’addio ai premi in gettoni d’oro per la Ruota della Fortuna e per Chi vuol essere Milionario: la svolta ... quifinanza.it Fabrizio Corona: nuove accuse e prove contro Gerry Scotti e Alfonso Signorini - facebook.com facebook Se io fossi una ex velina, e quanto detto su Gerry Scotti fosse falso, avrei già strillato indignata per le falsità dette sul mio capo e su tutto il gruppo di ragazze. Non si è sentito un fiato. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.