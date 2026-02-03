Stipendi dei colleghi pronta la norma che svela la busta paga del compagno di scrivania | i diritti dei dipendenti e gli obblighi delle aziende

Da quotidiano.net 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si apre una nuova fase sulla trasparenza degli stipendi. Da oggi, i dipendenti avranno il diritto di conoscere quanto guadagna il collega con cui condividono l’ufficio. La norma approvata elimina i segreti sulla busta paga e obbliga le aziende a rendere pubblici gli stipendi, con l’obiettivo di ridurre le disparità e aumentare la chiarezza tra colleghi.

Roma, 3 febbraio 2026 – Dalla “forchetta” di stipendio negli annunci al diritto di sapere quanto guadagna, in media, chi fa lo stesso lavoro. Lo schema di decreto legislativo messo a punto dal governo e che andrà al prossimo consiglio dei ministri recepisce la direttiva (UE) 2023970 e prova a trasformare il principio della stessa retribuzione per lavoro uguale (o di pari valore) in un meccanismo verificabile, basato su dati e procedure. A chi si applica. Vietato conoscere lo stipendio precedente. Dentro l’azienda: informazione in due mesi. Reporting sul gender pay gap. Quando scatta l’“audit” obbligatorio sulle retribuzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Stipendi dei colleghi, pronta la norma sulla trasparenza. I nuovi diritti dei dipendenti e gli obblighi dei datori di lavoro

A Roma, il governo ha approvato una norma che obbliga le aziende a rendere trasparenti gli stipendi dei loro dipendenti.

Stessa mansione, stipendi diversi fra colleghi: i nuovi diritti dei dipendenti e gli obblighi dei datori di lavoro

A Roma, i lavoratori che svolgono la stessa mansione continuano a ricevere stipendi diversi.

Stipendi, sì ai confronti tra buste paga: a parità di mansioni la trasparenza tra colleghi diventa obbligo. La trasparenza salariale è pensata anche come strumento per ridurre il divario retributivo tra uomini e donne. Quando le differenze superano una certa soglia, scatta l'obbligo di un'analisi condivisa

