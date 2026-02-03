A Roma, i lavoratori che svolgono la stessa mansione continuano a ricevere stipendi diversi. Ora, i dipendenti chiedono di conoscere quanto guadagna in media chi fa lo stesso lavoro. La questione spacca i colleghi e mette sotto pressione i datori di lavoro, che dovranno affrontare nuove regole sui diritti e sugli obblighi. La discussione è aperta e già si prevedono cambiamenti in arrivo.

Roma, 3 febbraio 2026 – Dalla “forchetta” di stipendio negli annunci al diritto di sapere quanto guadagna, in media, chi fa lo stesso lavoro. Lo schema di decreto legislativo messo a punto dal governo e che andrà al prossimo consiglio dei ministri recepisce la direttiva (UE) 2023970 e prova a trasformare il principio della stessa retribuzione per lavoro uguale (o di pari valore) in un meccanismo verificabile, basato su dati e procedure. A chi si applica. Vietato conoscere lo stipendio precedente. Dentro l’azienda: informazione in due mesi. Reporting sul gender pay gap. Quando scatta l’“audit” obbligatorio sulle retribuzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stessa mansione, stipendi diversi fra colleghi: i nuovi diritti dei dipendenti e gli obblighi dei datori di lavoro

Approfondimenti su Roma Stipendi

Il governo si prepara a approvare un nuovo decreto che obbligherà le aziende a indicare il salario negli annunci di lavoro e a rendere trasparenti gli stipendi dei colleghi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Stipendi

Argomenti discussi: Stipendi trasparenti: come funzionerà il diritto di sapere quanto guadagnano i colleghi.

Stesso lavoro, stipendi diversi? Nel 2026 potremo confrontare le buste paga e scoprirloLa legge europea è alle porte e cambierà per sempre il modo di parlare di retribuzioni. Gli stipendi diventano confrontabili e le aziende dovranno spiegare le differenze. Ora i lavoratori potranno cap ... iodonna.it

Cosa prevede la direttiva Ue sulla trasparenza di stipendi e perché riguarda anche l’ItaliaIn Italia uomini e donne continuano a non essere pagati allo stesso modo, anche a parità di ruolo e responsabilità ... fanpage.it

