STEM e futuro le ragazze protagoniste | al via il progetto eSTEM She Will!

Questa mattina è partito il progetto “eSTEM, She Will!” all’Istituto Omnicomprensivo “Francesco De Sanctis” di Lacedonia. L’iniziativa coinvolge le ragazze, che partecipano a tre moduli e a un lavoro di squadra sulle materie STEM. L’obiettivo è avvicinare le giovani alle discipline scientifiche e tecniche, spesso considerate ancora maschili. L’idea nasce da Gender Equality in Our DNA e punta a mostrare come il futuro possa essere nelle mani delle donne.

L'iniziativa di Gender Equality in Our DNA all’Istituto De Sanctis di Lacedonia: coding, robotica e crescita personale per abbattere gli stereotipi “eSTEM, She Will!” Le materie STEM parlano alle donne del futuro. Tre moduli e un progetto realizzato in team per il programma ideato da Gender Equality in Our DNA per l’Istituto Omnicomprensivo “Francesco De Sanctis” di Lacedonia (AV). Dopo la presentazione del 24 ottobre 2025, entra nel vivo “eSTEM, She Will!”, il progetto ideato da Gender Equality in Our DNA per la diffusione delle prospettive professionali delle materie STEM per le generazioni future e soprattutto per le ragazze.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

