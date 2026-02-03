Stavolta Marotta ha fallito affare saltato | per Chivu è una delusione

L’Inter annuncia che l’affare con Chivu è saltato. Dopo settimane di trattative, Marotta ha dovuto arrendersi e accettare il fallimento dell’operazione. La trattativa si era complicata negli ultimi giorni, lasciando i tifosi e la dirigenza delusi. Ora si deve guardare avanti, sperando che le prossime mosse di mercato portino risultati diversi.

