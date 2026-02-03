Stati Uniti, da Minneapolis la lezione della comunità

A Minneapolis, la comunità si oppone senza violenza alle politiche sull’immigrazione. Nonostante le tensioni, le persone restano unite e pacifiche, dimostrando che si può protestare in modo civile anche in momenti difficili. La città mostra un esempio di solidarietà che va oltre le divisioni.

A Minneapolis, negli Stati Uniti, nonostante le tensioni legate alle politiche sull’immigrazione, emerge una comunità compatta e pacifista, determinata a opporsi senza violenza alle azioni delle autorità federali. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Donald Trump ha rivolto dure parole nei confronti della comunità somala negli Stati Uniti, definendola “spazzatura”.

A Minneapolis si sta ridefinendo la geografia del potere federale negli Stati UnitiDa Minneapolis a Los Angeles, le operazioni dell’Immigration and Customs Enforcement mostrano che la politica migratoria di Trump non mira a fermare gli ingressi, ma a riaffermare con la forza la sovr ... ilfoglio.it

Trump apre al possibile ritiro dell’Ice da Minneapolis. I Dem premono sul tycoon«A un certo punto ce ne andremo. Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale», ha detto il presidente in un’intervista al Wall Street Journal. Nel frattempo i democratici si sono schierati in mass ... editorialedomani.it

