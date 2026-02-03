Stadio Maradona in vendita? Aurelio De Laurentiis ci pensa

Il Comune di Napoli sta valutando se mettere in vendita lo stadio Maradona. Nei giorni scorsi, l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha confermato che si stanno esplorando diverse opzioni, senza escludere la possibilità di una vendita. La questione tiene banco da tempo e ora sembra che si faccia un passo avanti. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il comune di Napoli continua a portare avanti i progetti relativi allo stadio Maradona. Ne ha parlato l’assessore delle Infrastrutture Edoardo Cosenza, oggi ospite alla trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’ su CRC, radio partner della società azzurra. Lo Stadio Maradona diventa grande: il progetto per Euro 2032. I lavori cominceranno prima del previsto e il progetto è quello di aumentare notevolmente la capienza: “A fine campionato i primi lavori di irrigidimento del terzo anello. Per il ‘Maradona’ ci sono i fondi regionali. Incontreremo la UEFA venerdì per Euro 2032. C’è la soluzione per non interrompere la visione delle partite anche durante i lavori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato informato di tutto riguardo ai lavori e alle decisioni sullo Stadio Maradona.

